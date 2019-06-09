В Кишиневе напротив госучреждений начали устанавливать палатки

Новости мира: Напротив здания Генеральной прокуратуры Молдовы начали устанавливать палатки.

В субботу вечером перед зданием Генеральной прокуратуры Молдовы и перед другими государственными учреждениями начали устанавливать палатки.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

По словам организаторов акции, палатки устанавливаются в знак протеста против принятых парламентом Молдовы решений, включая утверждение нового правительства во главе с Майей Санду. Аналогичные акции протеста проходят перед зданиями МВД, правительства и парламента.

Тем временем, Генеральная прокуратура Молдовы распространила коммюнике, в котором опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что в ночь на воскресенье последуют аресты депутатов, принявших участие в учредительном заседании парламента.

Напоминаем, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM» (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

В заседании парламента не участвовали представители Демократической партии, партии «Шора» и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание парламента, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», освободили от должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Несколькими часами ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду премьер-министром.