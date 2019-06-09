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Маас: ФРГ готова продолжать работу по стабилизации на Ближнем Востоке

Маас: ФРГ готова продолжать работу по стабилизации на Ближнем Востоке
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Хайко Маас. заявил что Германия будет продолжать работу по стабилизации на Ближнем Востоке.

ФРГ считает необходимым продолжать борьбу с ИГИЛ и проводить работу по стабилизации на Ближнем Востоке, в том числе путём поддержки Ирака.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во время визита в субботу в Багдад, говорится в Twitter МИД Германии.

«Недавняя эскалация бросает нам вызов как европейским соседям выступать за деэскалацию. Опасность того, что просчёты, недоразумения, провокации в крайне напряжённом регионе приводят к неисчислимым последствиям, очевидна», - сказал дипломат.

Он пообещал поддержку Берлина реформам в Ираке.

Маас также заявил о необходимости продолжения борьбы с ИГИЛ. Перед прибытием в Багдад глава МИД побывал на базе ВВС в Иордании, где расквартированы солдаты Бундесвера, принимающие участие в операции антитеррористической коалиции.

США тем временем потребовали от Германии продлить срок участия её военных в операции, заявив о том, что самолёты-разведчики Tornado и воздушный заправщик немецких ВВС, а также миссия по подготовке военных в Ираке крайне важны для выполнения общей задачи.

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Мандат миссии бундесвера истекает 31 октября этого года. Будет ли она продлена, решит Бундестаг. Однако ранее заявлялось, что миссия, начатая в 2015 году, истекает в 2019-м.

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Германия, ФРГ, Ближний Восток, ИГИЛ, Хайко Маас.
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