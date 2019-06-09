Маас: ФРГ готова продолжать работу по стабилизации на Ближнем Востоке

ФРГ считает необходимым продолжать борьбу с ИГИЛ и проводить работу по стабилизации на Ближнем Востоке, в том числе путём поддержки Ирака.
Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во время визита в субботу в Багдад, говорится в Twitter МИД Германии.
«Недавняя эскалация бросает нам вызов как европейским соседям выступать за деэскалацию. Опасность того, что просчёты, недоразумения, провокации в крайне напряжённом регионе приводят к неисчислимым последствиям, очевидна», - сказал дипломат.
Он пообещал поддержку Берлина реформам в Ираке.
Маас также заявил о необходимости продолжения борьбы с ИГИЛ. Перед прибытием в Багдад глава МИД побывал на базе ВВС в Иордании, где расквартированы солдаты Бундесвера, принимающие участие в операции антитеррористической коалиции.
США тем временем потребовали от Германии продлить срок участия её военных в операции, заявив о том, что самолёты-разведчики Tornado и воздушный заправщик немецких ВВС, а также миссия по подготовке военных в Ираке крайне важны для выполнения общей задачи.
Мандат миссии бундесвера истекает 31 октября этого года. Будет ли она продлена, решит Бундестаг. Однако ранее заявлялось, что миссия, начатая в 2015 году, истекает в 2019-м.