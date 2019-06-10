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ОБСЕ призвала Молдову к сдержанности

ОБСЕ призвала Молдову к сдержанности
04:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира: 8 июня в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции.

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Сольрун Гисладоттир призвала политические силы в Молдове проявлять сдержанность и соблюдать правовой базы при решении текущей ситуации. Об этом Гисладоттир написала на своей странице в Twitter.

"Я призываю политические силы в Молдове проявлять сдержанность. Важно приложить все усилия для решения текущей политической ситуации и придерживаться правовой базы", - говорится в сообщении.

В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM» (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы 101 депутат.

На заседании был избран спикер парламента - председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду. Правительство приняло присягу. Первое заседание запланировано на понедельник. По словам Санду, оно состоится в помещении парламента, потому что вход в здание правительства заблокировано сторонниками Демократической партии.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», уволили с должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикт о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду - премьер-министром.

В воскресенье, 9 июня, Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона за его отказ распустить парламент и назначить досрочные выборы, назначив временно исполняющим обязанности президента заместителя председателя Демократической партии Павла Филипа. Филипп, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов на 6 сентября этого года.

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Молдова, Парламент, ОБСЕ, Сольрун Гисладоттир.
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