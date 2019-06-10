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Понедельник, 10.06.2019
МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
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МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове

МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове.

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, призывают решать политические споры в рамках политического диалога, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД в воскресенье вечером.

Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

"Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - подытожили в МИД.

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Украина, Молдова, МИД, Развитие ситуации.
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