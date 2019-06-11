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Додон созывает Совбез Молдовы

Додон созывает Совбез Молдовы
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Игорь Додон также подписал указ об определении состава Высшего совета безопасности Республики Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон проведет во вторник, 11 июня, заседание Совета безопасности, на котором в состав Совета будут включены новые его члены. Об этом сообщает собственный корреспондент  в Молдове.

«С целью обеспечения национальной безопасности Республики Молдова и для обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается страна, я созвал заседание Высшего совета безопасности», - сообщил президент.

Додон также подписал указ об определении состава Высшего совета безопасности Республики Молдова, в состав которого войдут новые его члены: премьер-министр Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаный, глава Министерства внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василе Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский.

В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM» (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майи Санду премьер-министром.

В воскресенье, 9 июня, Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона за его отказ распустить парламент и назначить досрочные выборы, назначив временно исполняющим обязанности президента заместителя председателя Демократической партии Павла Филиппа. Филипп, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов на 6 сентября нынешнего года.

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Молдова, Совет Безопасности, Совбез, 11 июня, Игорь Додон.
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