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Ягланд дал оценку политическим событиям в Молдове

Ягланд дал оценку политическим событиям в Молдове
08:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Генсек Совета Европы считает, что для роспуска парламента Молдовы нет оснований.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить "срочную" оценку последним решением в Молдове.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

Это уже второе заявление из Совета Европы относительно процессов в Молдове и она является беспрецедентно жесткой, как для генсека - по сути, он стал на сторону новой власти.

Ягланд выразил "серьезную обеспокоенность" последними событиями в Молдове и призвал "демократически избранный парламент и легитимное правительство" действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными.

"Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они необоснованы", - написал генсек СЕ. Он также заявил, что "в период неопределенности всегда полезен хороший совет".

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Ягланд отметил, что на правах генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрал руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная) и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

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Молдова, Совет Европы, Турбьерн Ягланд, Майя Санду, Павел Филип.
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