Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Украина назвала заявку на матч против Люксебурга
Украина назвала заявку на матч против Люксебурга
Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого

Ципрас намерен распустить парламент и объявить о досрочных выборах

Ципрас намерен распустить парламент и объявить о досрочных выборах
11:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер Греции инициирует досрочные выборы и распустить парламент.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 10 июня встретится с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, чтобы попросить его назначить досрочные национальные выборы, распустив парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах после того, как его партия проиграла на недавних выборах в Европарламент. В начале июня партия премьера Греции провалилась и на местных выборах.

Правительство хочет провести голосование 7 июля. Срочные выборы пока запланированы на октябрь, когда закончится четырехлетний срок правительства Ципраса.

Уровень поддержки правящего блока Германии достиг рекордно низкой отметки

Лидер партии, которая была союзником СИРИЗА Ципраса в действующем коалиционном правительстве, бывший министр обороны Панос Камменос, заявил в воскресенье, что его "Независимые греки" не будут участвовать в досрочных парламентских выборах.

По словам премьера, результат оппозиции на выборах в Европарламент дает ей право ставить под сомнение весь ход выхода из кризиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Досрочные выборы, Алексис Ципрас, Прокопис Павлопулос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Политический кризис в Молдове: Реакция США
Политический кризис в Молдове: Реакция США
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Главные новости 9 июня: Списки &quot;Слуги Народа&quot; и &quot;ЕС&quot; и правительственный кризис в Молдове
Главные новости 9 июня
Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь