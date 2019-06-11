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Павлопулос дал согласие на предложение премьера о проведении досрочных выборов

Павлопулос дал согласие на предложение премьера о проведении досрочных выборов
05:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Досрочные парламентские выборы Ципрас связаны с поражением его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

Президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с премьер-министром Алексисом Ципрасом в понедельник согласился с его предложением провести внеочередные всеобщие выборы 7 тюля, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".

По данным издания, предложение о проведении досрочных парламентских выборов Ципрас связал с поражением его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

" Я имею основания полагать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал Ципрас журналистам перед встречей с Павлопулосом.

Ранее Ципрас уже выступал с предложением провести выборы 7 июля. При этом он будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.

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Все по теме:

Греция, Выборы, Европейский парламент, СИРИЗА, Ципрас, Прокопис Павлопулос.
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