Литва подарила Украине почти миллион патронов к стрелковому оружию

Новости мира: Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на более 255 тысяч евро.

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255,5 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны Литвы.

"11 июня самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов для автоматов и пулеметов советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии", - говорится в сообщении.

Правительство Литвы приняло решение о передаче боеприпасов в начале февраля. Стоимость переданных боеприпасов составляет 255,5 тысяч евро.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержке Литвой Украины, укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы вооружения.

Инициативы литовского правительства поддерживают и жители Литвы - согласно опросу общественного мнения, проведенному Министерством национальной обороны в конце прошлого года, об этом заявили 64% опрошенных.