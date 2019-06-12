Еврокомиссия: Brexit "no-deal" с 1 ноября очень вероятен

Новости мира: Еврокомиссия готовится к неблагоприятному развитию событий относительно выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По оценке Еврокомиссии, выход Великобритании из ЕС 1 ноября 2019 года без соглашения является весьма вероятным, хотя и нежелательным событием.

Соответствующая информация распространена на сайте Европейской Комиссии в итогах работы по подготовке ЕС к наиболее неблагоприятному развитию событий. Документ появился в преддверии саммита ЕС, который на следующей неделе в Брюсселе должен рассмотреть, среди прочего, вопрос о Brexit.

«11 апреля Европейский Совет принял решение, по запросу и по согласованию с Великобританией, продлить период действия Статьи 50 (Соглашения ЕС) до 31 октября 2019 года... В свете сохраняющейся неопределенности, в Британии относительно ратификации Соглашения о выходе, - как это было согласовано с правительством Великобритании в ноябре 2018 года, а также исходя из общей внутренней политической ситуации, сценарий ‘no-deal' (без соглашения) с 1 ноября 2019 года остается очень возможным, хотя и нежелательным», - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что с декабря 2017 года осуществила комплекс мероприятий по защите ЕС на случай выхода Британии из ЕС без соглашения. В частности, Еврокомиссия представила 19 законодательных предложений, 18 из которых были приняты Европейским Парламентом и Европейским Советом. Было также достигнуто политическое решение относительно чрезвычайных регуляторных правил исполнения бюджета ЕС на 2019 год, которые будут формально приняты в конце текущего месяца. Кроме того, Еврокомиссия приняла 63 подзаконных акта и выдала 93 предупреждения о готовящемся выходе Британии из ЕС без соглашения.

Учитывая принятое решение о продлении действия Статьи 50, Еврокомиссия пересмотрела все принятые меры и пришла к выводу, что они достаточны для достижения поставленной цели и не требуют уточнений. Поэтому Еврокомиссия не будет проводить никаких дополнительных мероприятий по определенной новой дате выхода Великой Британии.

Защитные меры Еврокомиссии охватывают такие сферы, как обеспечение права проживания для граждан ЕС и их социальной защиты, деятельности таможни и налоговых органов, функционирование транспорта, рыболовецкой отрасли, финансовых услуг, обеспечению безопасности и качества медицинских препаратов и устройств, а также химической продукции.

Еврокомиссия напоминает, что по сценарию ‘no-deal' Британия станет для ЕС «третьей страной» без каких-либо переходных мер, с этого момента на территории Британии не будут действовать никакие законы и правила ЕС. Такое развитие будет иметь очевидные негативные последствия для граждан и для деловой активности, а также принесет с собой негативный экономический эффект, который пропорционально будет более трудным для Великобритании, чем для 27 стран Евросоюза.