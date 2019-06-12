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"Форт Трампа" может состоять из 2 тысяч военных США

"Форт Трампа" может состоять из 2 тысяч военных США
21:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп с официальным визитом находится в Польше для обсуждения военной инфраструктуры.

Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения двухтысячного военного контингента на территории Республики Польша с целью противодействия российской агрессии в Восточной Европе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши 12 июня в Белом доме, сообщает корреспондент.

"Мы говорим об этом, и это одна из причин, почему мы здесь", - отметил Трамп, добавив, что с этой целью для создания военной инфраструктуры выделяется немало денег.

Он уточнил, что обдумывает сейчас возможность переместить в Польшу "на очень длительное время" 2 тыс. американских военных, которые дислоцируются в Германии. "Дополнительные войска в Европу не будем присылать. Мы их переместим из других локаций", - отметил Трамп, добавив, что этот вопрос окончательно не решен.

Минобороны США и Польши обсуждали "форт Трампа"

В то же время, президент США заявил, что не считает Россию реальной угрозой для Польши и Европы. "Надеюсь, нет. Я думаю, Россия будет относиться к Польше с уважением", - ответил Трамп на вопросы журналистов.

"Я надеюсь, что Россия, Польша и Германия будут жить дружно", - отметил президент США.

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США, Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Форт Трампа.
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