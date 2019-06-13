В НАТО отреагировали на введение санкций против РФ

Новости мира: В НАТО заявили, что солидарны с ЕС по поводу продления санкций в отношении России за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Санкции в отношении России за аннексию Крыма и агрессию против Украины являются абсолютно правильным решением, отражающим сущность сотрудничества в рамках НАТО. Об этом заявила представительница НАТО Бенедетта Берти во время политического диалога о будущем Европейской обороны, который состоялся под эгидой Брюссельского Центра европейской политики.

Именно так она ответила на вопрос о том, удается ли странам НАТО и ЕС придерживаться солидарной позиции в вопросе о продлении санкций против России за нарушение международных правовых норм.

"Придерживаться санкций против России и иметь стратегическое терпение, несмотря на экономическую цену, трудности и политическое давление, – это яркий пример трансатлантического сотрудничества. Санкции – это абсолютно правильная вещь, которую необходимо делать, и мы делаем это вместе на трансатлантическом пространстве, безусловно, вместе с Евросоюзом", - отметила представительница НАТО.

При этом она отметила, что США являются не партнером для других членов НАТО, а надежным союзником. И даже различные подходы к определенным вопросам безопасности не изменяют этой истины.

"Быть членом НАТО – значит нести определенные обязательства, разделять ключевые стратегические интересы и приходить друг другу на помощь, если того потребуют нужды обороны. Это именно то, чем является НАТО", - добавила Бенедетта Берти.

Напомним, послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER). Данное решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.