Скачать
Четверг, 13.06.2019
Чалый сообщил, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа
Чалый сообщил, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа
В АП спрогнозировали, когда Украина может запустить новую программу с МВФ
Украина и МВФ могут запустить новую программу в конце года
Шахтер проведет контрольный матч с Ромой Фонсеки
Шахтер проведет контрольный матч с Ромой Фонсеки
Изящная Кейт Миддлтон очаровала новым выходом
Изящная Кейт Миддлтон очаровала новым выходом

В НАТО отреагировали на введение санкций против РФ

В НАТО отреагировали на введение санкций против РФ
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В НАТО заявили, что солидарны с ЕС по поводу продления санкций в отношении России за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Санкции в отношении России за аннексию Крыма и агрессию против Украины являются абсолютно правильным решением, отражающим сущность сотрудничества в рамках НАТО. Об этом заявила представительница НАТО Бенедетта Берти во время политического диалога о будущем Европейской обороны, который состоялся под эгидой Брюссельского Центра европейской политики.

Именно так она ответила на вопрос о том, удается ли странам НАТО и ЕС придерживаться солидарной позиции в вопросе о продлении санкций против России за нарушение международных правовых норм.

"Придерживаться санкций против России и иметь стратегическое терпение, несмотря на экономическую цену, трудности и политическое давление, – это яркий пример трансатлантического сотрудничества. Санкции – это абсолютно правильная вещь, которую необходимо делать, и мы делаем это вместе на трансатлантическом пространстве, безусловно, вместе с Евросоюзом", - отметила представительница НАТО.

При этом она отметила, что США являются не партнером для других членов НАТО, а надежным союзником. И даже различные подходы к определенным вопросам безопасности не изменяют этой истины.

"Быть членом НАТО – значит нести определенные обязательства, разделять ключевые стратегические интересы и приходить друг другу на помощь, если того потребуют нужды обороны. Это именно то, чем является НАТО", - добавила Бенедетта Берти.

Напомним, послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER). Данное решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Аннексия Крыма, Агрессия против Украины, Санкции в отношении РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
04 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
05 Слава Каминская прокомментировала развод, невнятно указав на недоразумения в семье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинские войска 5 лет назад освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь
Пятая годовщина освобождения Мариуполя
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Итоги 12 июня: Изменения в партийных списках, новые позиции ВСУ и протесты в РФ
Главные новости 12 июня
В Сети появился трейлер фантастической комедии &quot;Люди в черном: Интернешнл&quot;
В Сети появился трейлер фантастической комедии "Люди в черном: Интернешнл"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь