На территории Польши создадут военное командование и базу беспилотников США

Новости мира: Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей дуда договорились о размещении на территории Польши передового командирования дивизионного уровня США.

США развернут на территории Польши передовое командование дивизионного уровня, центр боевой подготовки, а также эскадрилью беспилотных летательных аппаратов MQ-9. Об этом говорится в совместной Декларации об оборонном сотрудничестве в сфере присутствия Вооруженных сил США на территории Польши, подписанной Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

В документе подчеркивается, что США планируют увеличить свой военный контингент в Польше, насчитывающий 4,5 тыс. чел., "в ближайшем будущем еще примерно на 1 тыс. военнослужащих".

При этом польская сторона обеспечит создание за свой счет соответствующей инфраструктуры для дислокации американских сил.

Декларацией предусматривается создание передового командования ВС США дивизионного уровня, а также центра боевой подготовки на полигоне Дравско Помороске - а в перспективе еще в нескольких регионах.

Кроме того, на территории Польши будет создана эскадрилья беспилотников MQ-9 воздушных сил США для ведения разведывательных действий. При этом информацией, которую будут получать БПЛА, американская сторона планирует делиться с польской стороной.

Одновременно документом предусматривается развертывание базы поддержки учений американских войск на территории Польши, а также создание возможностей для деятельности сил спецопераций США (в том числе на море и в воздухе). Кроме того, будет заложена инфраструктура для поддержки в Польше бронетанковой и авиационной бригады, а также батальона логистического обеспечения ВС США.