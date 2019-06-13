Джонсон получил значительную поддержку Консервативной партии

Новости мира: В Великобритании завершился первый тур голосования за кандидатов на пост главы Консервативной партии.

Кандидат на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, бывший глава МИД Борис Джонсон в первом раунде голосования получил значительную поддержку своих однопартийцев. Об этом сообщают СМИ Великобритании.

Отмечается, что Джонсон получил 114 голосов из 17 необходимых. Вторым по итогам голосования стал действующий министр иностранных дел страны Джереми Хант - в его активе 43 голоса.

Джонсон поблагодарил за поддержку друзей и коллег в Консервативной и Юнионистской партий, отметив в Twitter, что «впереди еще долгий путь».

По итогам голосования в борьбе за кресло председателя партии осталось семь человек из десяти. В гонке за должность, помимо Джонсона и Ханта остаются министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МВД Саджид Джавид, экс-министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

В следующий тур не прошли экс-глава палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр труда и пенсий Эстер Макви и экс-секретарь Казначейства Марк Харпер. Стоит отметить, что из борьбы за кресло председателя Консервативной партии выбили все женщины.

Следующий тур голосования запланирован на следующую неделю и будет продолжаться на выбывание до последних двух кандидатов. Имя нового председателя партии и премьер-министра будет известно на неделе, которая начнется 22 июля.

Напомним, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за пост лидера Консервативной партии, который станет и следующим премьером Соединенного Королевства.

Джонсон пообещал вывести страну из ЕС 31 октября, заявив, что отсрочка будет означать для страны "поражение".

"После трех лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть ЕС 31 октября", - сказал Джонсон, добавив, что стремится к выходу из блока без соответствующего соглашения.