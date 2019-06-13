Скачать
Четверг, 13.06.2019
Выборы в Раду: партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс

Джонсон получил значительную поддержку Консервативной партии

Джонсон получил значительную поддержку Консервативной партии
16:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Великобритании завершился первый тур голосования за кандидатов на пост главы Консервативной партии.

Кандидат на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, бывший глава МИД Борис Джонсон в первом раунде голосования получил значительную поддержку своих однопартийцев. Об этом сообщают СМИ Великобритании.

Отмечается, что Джонсон получил 114 голосов из 17 необходимых. Вторым по итогам голосования стал действующий министр иностранных дел страны Джереми Хант - в его активе 43 голоса.

Джонсон поблагодарил за поддержку друзей и коллег в Консервативной и Юнионистской партий, отметив в Twitter, что «впереди еще долгий путь».

По итогам голосования в борьбе за кресло председателя партии осталось семь человек из десяти. В гонке за должность, помимо Джонсона и Ханта остаются министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МВД Саджид Джавид, экс-министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

В следующий тур не прошли экс-глава палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр труда и пенсий Эстер Макви и экс-секретарь Казначейства Марк Харпер. Стоит отметить, что из борьбы за кресло председателя Консервативной партии выбили все женщины.

В Лондоне состоится "Марш за перемены" противников Brexit

Следующий тур голосования запланирован на следующую неделю и будет продолжаться на выбывание до последних двух кандидатов. Имя нового председателя партии и премьер-министра будет известно на неделе, которая начнется 22 июля.

Напомним, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за пост лидера Консервативной партии, который станет и следующим премьером Соединенного Королевства.

Джонсон пообещал вывести страну из ЕС 31 октября, заявив, что отсрочка будет означать для страны "поражение".

"После трех лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть ЕС 31 октября", - сказал Джонсон, добавив, что стремится к выходу из блока без соответствующего соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Консервативная партия, Джереми Хант.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев
Зеленский пригласил Токаева в Украину
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь