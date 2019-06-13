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Эпидемия "Эболы" в Конго: ЕС направил в регион уже более €17 млн

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Эпидемия "Эболы" в Конго: ЕС направил в регион уже более €17 млн
19:40 Сегодня Телеграф

Новости мира: Евросоюз увеличивает финансирование программы по борьбе с эпидемией "Эболы" в Конго и других граничащих странах.

После новой вспышки в Конго и распространения на территории Уганды смертельной лихорадки «Эбола», Евросоюз принимает дополнительные меры для борьбы с эпидемией, выделив 3,5 млн евро на профилактику в соседних с Конго странах. Соответствующее заявление размещено на сайте Европейской Комиссии.

Отмечается, что Евросоюз в рамках борьбы с «Эболой» объявляет о предоставлении нового транша в размере 3,5 млн евро, из которых 2,5 млн будут направлены для Уганды и еще 1 млн предоставится Южному Судану.

Выделенные средства и мероприятия по борьбе с «Эболой» осуществляются в соответствии с региональной стратегией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с лихорадкой.

Финансирование ЕС направлено на организацию профилактических мероприятий для усиления медицинского наблюдения, сооружение санитарных пунктов на границах и тренировку персонала для быстрого реагирования на эпидемию. Кроме этого, будет проведена психологическая работа с населением и будут предприняты меры для достойного и безопасного захоронения погибших от болезни.

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Все принятые меры на средства ЕС должны улучшить реакцию и способности по предотвращению и выявлению вспышек лихорадки.

С момента начала эпидемии «Эбола» в Конго, ЕС выделил для борьбы с болезнью более 17 млн евро, включая выделенную сегодня сумму.

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ЕС, Конго, Уганда, Эбола, ВОЗ.
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