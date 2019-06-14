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СМИ: Лондон реформирует спецназ для борьбы с активностью РФ

СМИ: Лондон реформирует спецназ для борьбы с активностью РФ
09:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Великобритания реформирует свой спецназ по противодействию терроризму для противостояния российской угрозе.

Директор спецподразделений Вооруженных сил Великобритании разработал план, который предусматривает, что британский спецназ с противодействия терроризму переориентируют на противодействие враждебным государствам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет BBC со ссылкой на источники.

По мнению людей, знакомых с "Концепцией специальных операций", часть плана предусматривает изменение как структуры секретных подразделений военных, так и того, что они делают.

В это время план рассматривают военные начальники, сообщили инсайдеры Уайтхолла. Вскоре его передадут министрам, и, вероятно, примут.

Специальным силам Великобритании намерены предоставить больше возможностей для действий в тени в местах, где применять обычные войска будет трудно.

"Например, согласно новому плану, операция может быть начата в прибалтийской республике или африканской стране для того, чтобы раскрыть и точно определить российскую тайную деятельность", - говорится в материале.

Таким образом спецназ будет больше взаимодействовать с MI6 и разведывательными службами союзников Великобритании.

"Антитеррористическая задача снижается, а потребность в противостоянии опасном международном поведении противников растет", - говорит один из источников.

Запад обвинил российскую военную разведку в химатаке в Солсбери, деятельности в Украине, Сирии и Африке, управлении глобальными кибератаками, направленными на учреждения от спортивных антидопинговых органов к АЭС и лабораториям по исследованию химического оружия.

Например, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо сотрудников ГРУ РФ путем кибератаки пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины.

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Великобритания, Россия, РФ, ВС Великобритании, Концепция специальных операций.
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