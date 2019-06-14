В "черном списке" налоговых гаваней осталось 11 стран

Новости мира: ЕС исключил одну страну из "черного списка" налоговых гаваней после того, как она выполнила обязательства по конвенции ОЭСР.

Европейский Союз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после того, как страна выполнила необходимые требования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Доминика выполнила свои обязательства и решила беспокойство ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, не сотрудничающих с ЕС" , - говорится в сообщении.

В "черном списке" ЕС теперь остаются 11 юрисдикций: Американские Самоа, Белиз, Фиджи, Гавайи, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова и Вануату.

ЕС создал "черный список" в 2017 году после вскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.