ФРГ поддержит новое правительство Молдовы

Новости мира: Германия готова оказать поддержку новому правительству Молдовы.

Официальный Берлин положительно оценил отставку старого правительства Молдовы и пообещал поддержку новому.

Об этом заявил в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Приветствуем объявленную отставку старого правительства в Молдове, что открывает путь для нового правительства, избранного парламентом, и означает мирный поворот. Германия готова оказать поддержку", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в пятницу правительство Молдовы под руководством Павла Филипа заявило, что подаст в отставку, уступая место новому правительству страны под руководством Майи Санду.