ЕС снова призывает Беларусь отменить смертную казнь

Новости мира: Европейский союз призывает Беларусь отказаться от высшей меры наказания.

Евросоюз в очередной раз призвал власти Беларуси прекратить практику применения высшей меры наказания и напомнил, что страна остается единственной в Европе, где такая казнь все еще применяется.

Соответствующее заявление распространил представитель Евросоюза после сообщений о очередной смертной казни двух человек в Беларуси. Документ обнародован на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Европейский Союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям жертв преступлений, которые были совершены. Вместе с этим, ЕС подтверждает свою решительную оппозицию против высшей меры наказания при всех обстоятельствах, и призывает Беларусь ввести мораторий на исполнение смертных приговоров в качестве первого шага к их полного запрета", - говорится в заявлении Евросоюза.

Спикер напомнил, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое гарантируется Всеобщей декларацией по правам человека, и является жестоким, негуманным и унижающим наказанием.

"Продолжение применения смертной казни противоречит международным обязательствам Беларуси. Беларусь остается единственной страной в Европе, которая все еще применяет смертную казнь", - отмечается в заявлении Евросоюза.