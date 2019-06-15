Скачать
Суббота, 15.06.2019
Епифаний о Филарете: Он говорил на языке ультиматумов
Епифаний о Филарете: Он говорил на языке ультиматумов
Яценюк: "Стена" должна достроиться
Яценюк: "Стена" должна достроиться
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии в Будапеште
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии
"К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
"К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"

Поклонник Брейвика хотел уничтожить русскоязычных в Латвии

Поклонник Брейвика хотел уничтожить русскоязычных в Латвии
11:59 Сегодня Телеграф

Новости мира: В латвийской Юрмале безработным мужчиной с инвалидностью готовился теракт против русскоговорящих.

В Латвии гражданин, который был сторонником норвежского террориста Брейвика, планировал совершить нападение в Юрмале и призывал к уничтожению русскоязычных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

Задержанный мужчина не принадлежал ни к одной террористической группировке и был поклонником норвежского экстремиста-террориста Андерса Брейвика. По словам пресс-секретаря прокуратуры Лауры Маевской, мужчина был безработным и имел инвалидность.

Среди прочего, он публиковал в социальных сетях призывы к уничтожению ромов и русскоязычных жителей Латвии, а также прославлял Брейвика и армию нацистской Германии.

В рамках уголовного процесса по месту жительства мужчины провели обыск - изъяли компьютеры, телефоны и другие носители информации, а также пневматическое оружие, патроны и коллекцию охотничьих кинжалов.

Полученные данные показали, что подозреваемый хранил на компьютере достаточно детальные планы о подготовке нападений.

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Дело передано в прокуратуру с требованием назначить принудительные меры лечения. Решение должен принять суд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Юрмала, РФ, Латвия, Андерс Брейвик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
03 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жители Донбасса остались без воды после аварий на водопроводах
Жители Донбасса остались без воды после аварий
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
В близи Торецка обвалилась шахта &quot;Центральная&quot;: погиб горняк
В близи Торецка обвалилась шахта: погиб горняк
В Австралии нашли останки огромного трилобита
В Австралии нашли останки огромного трилобита
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь