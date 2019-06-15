Поклонник Брейвика хотел уничтожить русскоязычных в Латвии

Новости мира: В латвийской Юрмале безработным мужчиной с инвалидностью готовился теракт против русскоговорящих.

В Латвии гражданин, который был сторонником норвежского террориста Брейвика, планировал совершить нападение в Юрмале и призывал к уничтожению русскоязычных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

Задержанный мужчина не принадлежал ни к одной террористической группировке и был поклонником норвежского экстремиста-террориста Андерса Брейвика. По словам пресс-секретаря прокуратуры Лауры Маевской, мужчина был безработным и имел инвалидность.

Среди прочего, он публиковал в социальных сетях призывы к уничтожению ромов и русскоязычных жителей Латвии, а также прославлял Брейвика и армию нацистской Германии.

В рамках уголовного процесса по месту жительства мужчины провели обыск - изъяли компьютеры, телефоны и другие носители информации, а также пневматическое оружие, патроны и коллекцию охотничьих кинжалов.

Полученные данные показали, что подозреваемый хранил на компьютере достаточно детальные планы о подготовке нападений.

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Дело передано в прокуратуру с требованием назначить принудительные меры лечения. Решение должен принять суд.