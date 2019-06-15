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Чапутова принесла присягу президента Словакии

Чапутова принесла присягу президента Словакии
17:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Впервые в истории Словакии президентом избрана женщина, одна из немногих в Европе на высшей государственной должности.

Зузана Чапутова принесла присягу президента Словацкой Республики.

Таким образом, в свои 45 лет юрист Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны, передает Радио Свобода.

В своем инаугурационном выступлении Чапутова подчеркнула, что стала президентом Словакии "не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить" народу своей страны.

В Швейцарии прошел митинг женщин против дискриминации

Во втором туре выборов 30 марта за Чапутову отдали свои голоса 58% избирателей, ее соперника, дипломата Мароша Шефчовича поддержали 42% избирателей.

Уже известно, что с первым официальным визитом через пять дней после инаугурации по традиции новоизбранный президент Словакии посетит Чехию.

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ЕС, Словакия, Инаугурация, Зузана Чапутова.
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