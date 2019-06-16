Во Франции на акцию "желтых жилетов" вышло рекордно мало людей

Новости мира: Рекордно мало людей поучаствовало в акции "желтых жилетов" в Париже.

Во Франции сегодня в акции "желтых жилетов" приняли участие 7 тис. человек, что является самым низким показателем за всю историю протестов с ноября прошлого года.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что сегодня прошел 31-й мобилизационный уик-энд "желтых жилетов". В Париже протестующих было всего 950 человек. В Тулузе полиция разогнала манифестантов с помощью слезоточивого газа. Для сравнения, в прошлую субботу, 8 июня, в акции по всей Франции приняли участие 10,3 тыс. человек.

Напоминаем, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. 5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции, выдвигая социальные и политические требования. Ранее в акции принимали участие от более чем 100 тыс. до нескольких десятков людей.