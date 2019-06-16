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Грузинская церковь призывает отменить парад ЛГБТ в столице

Грузинская церковь призывает отменить парад ЛГБТ в столице
05:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Церковь Грузии призывает правительство не допустить манифестации ЛГБТ в Тбилиси.

Патриархия Грузии призывает правительство не допустить проведения в ближайшие дни гей-парада в Тбилиси и обращается к аккредитованным посольствам разных стран, международным организациям проявлять более осторожный подход к этому "очень чувствительному для грузинского народа вопросу".

"К сожалению, некоторые группы ЛГБТ и их сторонники представляют зарубежным странам информацию, что якобы они подвергаются в Грузии угнетению и преследованию, и по этому мотиву получают серьезное финансирование", - говорится в заявлении патриархии Грузии.

В нем отмечается, что маленькая группа людей пытается навязать свою позицию всему населению, а это ведет к резкому неприятию, провоцирует беспорядки и конфронтацию.

"Мы отмежевываемся от любого насилия, и в то же время, осознавая большую опасность, которая может возникнуть из-за проведения гей-парада, призываем правительство не допустить означенное мероприятие", - заявляет патриархия.

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Ранее некоторые неправительственные организации сообщили журналистам, что представители ЛГБТ и часть грузинских НПО намерены провести в Тбилиси манифестацию по защите своих прав. Предположительно, эта манифестация состоится в один из дней с 18 по 24 июня.

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ЛГБТ, Грузия, Церковь, Парад, Тбилиси, Запрет.
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