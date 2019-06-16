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Скончалась старейшая жительница Британии, которая каждый день пила виски

Скончалась старейшая жительница Британии, которая каждый день пила виски
10:23 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: Твиттер

Новости мира: В Великобритании в возрасте 112 лет скончалась известная на весь мир долгожительница Грейс Джонс, которая последние 62 года ежедневно по глотку пила виски.

В Великобритании скончалась известная на весь мир долгожительница Грейс Джонс, которая на протяжении 62 лет пила по глотку виски каждый день. Об этом сообщила изданию Guardian ее дочь, 81-летняя Дейдре Маккарти.

Помимо своего почтенного возраста, женщина прославилась и не совсем стандартным "рецептом долгожительства" – Джонс называла причиной этого то, что последние 60 лет она пила виски на ночь.

Маккарти утверждает, что в детстве и подумать не могла, что о ее матери будет говорить вся страна. Женщина напомнила о хороших качествах своей родительницы – хорошем характере и ее чувстве юмора, назвала свою мать "исторической реликвией в подарочной упаковке".

Известно, что Грейс родилась в 1906 году. По словам долгожительницы, в свои 112 лет она чувствовала себя на 65.

Согласно исследованию, украинские женщины выпивают в сутки в среднем 4,2 "напитка". И это первое место в мировом рейтинге по версии ученых университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

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Великобритания, Скончалась, Долгожительница, Грэйс Джонс, Пила каждый день виски.
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