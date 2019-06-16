СМИ: Ряд стран ЕС могут ввести санкции против Мадуро

Новости мира: Из анонимных источников среди дипломатов и членов оппозиции Венесуэлы стало известно, что несколько стран Евросоюза могут ввести санкции против Николаса Мадуро.

Несколько стран ЕС рассматривает возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили анонимные дипломаты и члены венесуэльской оппозиции, информирует Associated Press.

Как утверждают источники АР, в частности, обсуждаются ограничения, связанные с репрессиями властей против своих политических оппонентов. Из-за этого могут быть введены финансовые ограничения и ограничения на въезд в определенные страны.

По данным собеседников АР, среди стран, которые обсуждают введение санкций против Мадуро, - Великобританиия, Испания, Германия, Франция и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Единая социалистическая партия (ЕСП) страны должна быть готова к скорейшему проведению выборов в Национальную ассамблею. Президент добавил, что "если все будет сделано правильно, то мы получим поддержку народа и победим". Он сообщил также, что правительственная делегация на переговорах с оппозицией в Осло намерена проявить добрую волю, чтобы добиться урегулирования политического кризиса в стране.