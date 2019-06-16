Глава МИД Британии считает, что ЕС согласится пересмотреть соглашение о Brexit

Новости мира: Глава МИД Британии считает, что ЕС пойдет на пересмотр соглашения о Brexit.

Глава МИД Британии Джереми Хант считает, что ЕС готов к пересмотру соглашения о Brexit, поскольку "хочет решить проблему".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В отличие от лидера гонки за премьерское кресло Бориса Джонсона, Джереми Хант, который занял второе место в первом раунде голосования за будущего главу Консервативной партии, не считает, что Соединенному Королевству необходимо выйти из ЕС до 31 октября.

Хант сказал, что Евросоюз открыт для решения проблемы с североирландским "бекстопом".

"Они говорят, что если бы к ним обратился британский премьер-министр, у которого были идеи о том, как решить проблему Северной Ирландии, они были бы готовы пересмотреть пакет" – заявил он.

Вместе с тем, министр отметил, что в случае отсутствия перспективы пересмотра соглашения он готов к выходу страны из ЕС без нее.

Ранее в ЕС неоднократно заявляли о том, что текст соглашения о Brexit не может быть изменен, однако допускали возможность внесения изменений в политическую декларацию о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем.

Как сообщалось, победитель первого раунда голосования за следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что выведет страну из ЕС до 31 октября, заявив, что от очередной отсрочки Brexit будет только вред.