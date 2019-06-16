Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР
Кубив сообщил, какие украинские проекты нуждаются в финансировании ЧБТР
При Минветеранов создадут группу женской реабилитации
При Минветеранов создадут группу женской реабилитации
Сарри официально возглавил Ювентус
Сарри официально возглавил Ювентус
"С праздником!": Оля Фреймут показала, как отмечает Троицу
"С праздником!": Оля Фреймут показала, как отмечает Троицу

Глава МИД Британии считает, что ЕС согласится пересмотреть соглашение о Brexit

Глава МИД Британии считает, что ЕС согласится пересмотреть соглашение о Brexit
17:02 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава МИД Британии считает, что ЕС пойдет на пересмотр соглашения о Brexit.

Глава МИД Британии Джереми Хант считает, что ЕС готов к пересмотру соглашения о Brexit, поскольку "хочет решить проблему".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В отличие от лидера гонки за премьерское кресло Бориса Джонсона, Джереми Хант, который занял второе место в первом раунде голосования за будущего главу Консервативной партии, не считает, что Соединенному Королевству необходимо выйти из ЕС до 31 октября.

Хант сказал, что Евросоюз открыт для решения проблемы с североирландским "бекстопом".

"Они говорят, что если бы к ним обратился британский премьер-министр, у которого были идеи о том, как решить проблему Северной Ирландии, они были бы готовы пересмотреть пакет" – заявил он.

Вместе с тем, министр отметил, что в случае отсутствия перспективы пересмотра соглашения он готов к выходу страны из ЕС без нее.

Морская пехота Британии будет охранять корабли в Персидском заливе

Ранее в ЕС неоднократно заявляли о том, что текст соглашения о Brexit не может быть изменен, однако допускали возможность внесения изменений в политическую декларацию о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем.

Как сообщалось, победитель первого раунда голосования за следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что выведет страну из ЕС до 31 октября, заявив, что от очередной отсрочки Brexit будет только вред.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Brexit, Джереми Хант.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
02 Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
03 Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
04 Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках
05 Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей: Желаю теплых и радостных мыслей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
Погода в Украине на Троицу
Для крымчан начнут действовать новые правила въезда на материковую Украину
Изменятся правила въезда на материковую Украину для крымчан
Том Хэнкс ограбил магазин: что известно
Том Хэнкс ограбил магазин: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь