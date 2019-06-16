Российский корабль опять приблизился к берегам Латвии

Новости мира: У берегов Латвии снова заметили российский военный корабль.

У границ Латвии был замечен российский фрегат "Адмирал Касатонов".

Об этом в Twitter сообщили Национальные вооруженные силы страны.

"Российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 был замечен сегодня в эксклюзивной экономической зоне страны, в 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии", - говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) 16 июня 2019 г.

Как известно, в последние годы российские самолеты и военные корабли регулярно приближаются к границам Латвии.

Так, 25 апреля Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что вблизи латвийского морской границы был замечен корабль "Александрит" класса минных тральщиков российского ВМФ. 29 апреля сообщалось о российских буксире класса "Горынь" и фрегате класса "Стерегущий" вблизи территориальных вод страны.