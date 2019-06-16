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Российский корабль опять приблизился к берегам Латвии

Российский корабль опять приблизился к берегам Латвии
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: У берегов Латвии снова заметили российский военный корабль.

У границ Латвии был замечен российский фрегат "Адмирал Касатонов".

Об этом в Twitter сообщили Национальные вооруженные силы страны.

"Российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 был замечен сегодня в эксклюзивной экономической зоне страны, в 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии", - говорится в сообщении.

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Как известно, в последние годы российские самолеты и военные корабли регулярно приближаются к границам Латвии.

Так, 25 апреля Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что вблизи латвийского морской границы был замечен корабль "Александрит" класса минных тральщиков российского ВМФ. 29 апреля сообщалось о российских буксире класса "Горынь" и фрегате класса "Стерегущий" вблизи территориальных вод страны.

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Россия, Латвия, Адмирал Касатонов.
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