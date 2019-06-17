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Понедельник, 17.06.2019
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Президент Германии считает, что с РФ невозможно вести дела по-старому

Президент Германии считает, что с РФ невозможно вести дела по-старому
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что с Россией не стоит поддерживать близкие отношения.

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде, уверен президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом Штайнмайер заявил в Финляндии в воскресенье, 16 июня.

“Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он. По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование". Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он”, - говорится в сообщении.

Кром того, по мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять сужение пространства для свободы выражения мнений российского гражданского общества. Недавнее задержание корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность, заявил глава германского государства.

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"Наши собственные способности по изменению России ограничены", - отметил Штайнмайер. По его словам, Европе следует осознавать это "в интересах более функционального партнерства".

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Германия, ФРГ, Россия, РФ, Президент, Франк Вальтер Штайнмайер.
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