Лидера пророссийской партии Молдовы Усатого освободили из-под стражи

Новости мира: В Молдове, лидера пророссийской "Нашей партии", Ренато Усатого освободили.

В Молдове правоохранители отпустили лидера пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатого, которого задержали 16 июня при въезде в страну.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

“Как рассказал сам Усатый, выйдя из здания прокуратуры, прокуроры отменили ордер на его арест, и теперь он планирует посетить все районные организации своей партии, чтобы “навести там порядок”. Но по первому требованию Усатый должен явиться в прокуратуру”, - говорится в сообщении.

При этом Усатый отметил, что его партия поддержала новую правящую коалицию и правительство, и теперь он готов помогать им работать на благо страны.

“С отъездом Плахотнюка сегодня в стране многое меняется. Многие судьи, полицейские, прокуроры понимают, что такие ордера на арест, которые выдавали до сих пор, могут выдать и на них”, - добавил политик.

Напоминаем, в прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый “обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство”.

Несколько лет Ренато Усатый жил в Москве. После того, как Демократическая партия 14 июня объявила о сложении властных полномочий и отставке правительства Павла Филипа, он заявил, что решил вернуться в Молдову, чтобы “разобраться с уголовными делами”, которые, по его словам, были возбуждены незаконно.