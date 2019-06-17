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Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов

Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Чехии выиграли джекпот лотереи Eurojackpot.

Счастливчик, пока остающийся неизвестным, сорвал джекпот европейской лотереи Eurojackpot.

Об этом информирует Vinegret.cz.

“Сумма выигрыша составила 1 млрд. 411 млн. 860,5 крон (около €55 млн). Об этом сообщила компания Sazka, проводившая розыгрыш”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь у победителя лотереи есть целый год, чтобы заявить о себе и получить деньги. Причем ему выплатят всю сумму - в Чехии выигрыши с азартных игр налогом не облагаются, хотя власти планируют это изменить,

Издание указывает, что этот выигрыш стал вторым по размеру в истории Чехии. В 2015 году житель города Пардубице разом стал богаче на 2,466 млрд крон. Успех ему также принесла лотерея Eurojackpot.

По действовавшему тогда закону победитель должен был заявить о себе в течение 35 дней с момента объявления результатов. Он вышел на связь с организаторами только спустя 26 дней. Свою неторопливость счастливчик объяснил желанием охладить интерес со стороны СМИ, чтобы они не нарушили его анонимность.

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Чехия, Лотерея, Победитель, джекпот, Счастливчик.
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