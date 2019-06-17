Скачать
Понедельник, 17.06.2019

На Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже разрисовали поле (Видео)

На Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже нарисовали огромные руки, соединенные друг с другом, в честь международного Дня беженцев. Об этом сообщает Euronews в субботу, 15 июня. Площадь картины составляет 15 тысяч квадратных метров. Она выполнена биоразлагающейся краской, которая состоит из мела и сажи. Автором работы стал франко-швейцарский художник Гийом Легро. Международный День беженцев отмечают 20 июня. Он призван привлечь внимание к положению беженцев в мире и почтить память сотен беженцев, которые гибнут каждый год в попытке добраться в Европу через Средиземное море.
korrespondent.net
Фото: Фейсбук
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Париж, Руки, Эйфелевая башня, Инсталляция, День беженцев, Пожатие.
13:26 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь