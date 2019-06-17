На Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже разрисовали поле (Видео)

На Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже нарисовали огромные руки, соединенные друг с другом, в честь международного Дня беженцев. Об этом сообщает Euronews в субботу, 15 июня. Площадь картины составляет 15 тысяч квадратных метров. Она выполнена биоразлагающейся краской, которая состоит из мела и сажи. Автором работы стал франко-швейцарский художник Гийом Легро. Международный День беженцев отмечают 20 июня. Он призван привлечь внимание к положению беженцев в мире и почтить память сотен беженцев, которые гибнут каждый год в попытке добраться в Европу через Средиземное море.