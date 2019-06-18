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Президент Украины прибыл в Берлин

Президент Украины прибыл в Берлин
04:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Вечером 18 июня делегация отбудет в Киев.

Самолет с Президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в берлинском аэропорту «Тегель».

Рабочая программа первого официального визита Владимира Зеленского в ФРГ начнется во вторник со встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В 12.30 по местному времени перед ведомством канцлера запланирована официальная церемония встречи с военными почестями, после чего Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут рабочий обед. По результатам беседы предусмотрена совместная пресс-конференция (начало в 13.45).

Во дворце Bellevue состоится встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В дальнейшем планируются встречи с рядом немецких политиков.

Завершит программу официального визита рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, действующих в Украине.

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Берлин, Владимир Зеленский, Зеленский в Берлине.
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