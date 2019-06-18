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Украинца в Польше отметили за спасение пострадавших в ДТП

Украинца в Польше отметили за спасение пострадавших в ДТП
07:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Украинец спас как минимум двух женщин и двух детей.

Украинец, который помог спасать пострадавших в масштабном ДТП в Польше, получил благодарность от местной власти. Об этом сообщает Польское радио.

"Пан Андрей из Украины, который во время масштабного ДТП возле Щецина спасал людей из охваченных огнем автомобилей, получил из рук маршала воеводства Ольгерда Геблевича благодарность за героическое поведение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти также профинансировали Андрею, который вместе с семьей живет в Любушском воеводстве, отдых на море в Польше. Кроме того, маршал воеводства пообещал посодействовать ему в получении польского гражданства.

9 июня на автомагистрали A6 неподалеку от Щецина произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего загорелись несколько машин.

В общем тогда столкнулись десять автомобилей. В катастрофе погибли шесть человек, 11 получили травмы.

По словам свидетелей, водитель-украинец, увидев аварию, выбежал из своего авто с огнетушителем и вытащил нескольких пострадавших из машин. Сообщается, что он спас как минимум двух женщин и двух детей.

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Польша, ДТП, Катастрофа, Спасатель, ДТП в Польше.
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