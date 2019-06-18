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Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании
20:33 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии Великобритании.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

В сегодняшнем голосовании участвовали шесть кандидатов, прошедших первый раунд. Для того, чтобы остаться в предвыборной гонке, необходимо было получить не менее 33 голосов депутатов-консерваторов.

Кандидатуру Джонсона во втором раунде поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте - министр иностранных дел Джереми Хант с 46 голосами, на третьем - министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом.

Также борьбу за пост продолжают  министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, получивший 37 голосов, и глава МВД Саджид Джавид - 33 голоса.

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По результатам голосования выбыл бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который набрал всего 30 голосов.

Следующие раунды голосования запланированы на среду и четверг, потом за двух финалистов будут голосовать 160 000 членов Консервативной партии по всей Британии. Победитель будет обьявлен в конце июля.

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Великобритания, Выборы, Борис Джонсон, Консервативная партия.
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