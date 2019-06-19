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Среда, 19.06.2019
Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
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Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине

Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
03:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира: 17 и 18 июня Зеленский находится с визитом во Франции и ФРГ.

Во время визитов в Париж и Берлин лидеры Франции и Германии тестировали президента Украины Владимира Зеленского относительно границы компромисса, на которые новая команда готова пойти по отношению к России.

Такое мнение в программе "Ваша Свобода" на Радио Свобода выразил Константин Елисеев, советник пятого президента Украины Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам.

По его словам, очень важно, что этот визит проходит в преддверии саммита G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. И очень важно представлять позицию Украины, а также определить «красные линии» относительно нашей политики относительно нашего отношения к российскому агрессору.

"То, что произошло в Париже и в Берлине - это так называемая «классическая дипломатия», во время которой лидеры и Франции, и Германии тестировали нового президента на те границы компромисса, на которые новая команда готова пойти по отношению к российскому агрессору. Что очень важно в двух визитах - это плавная подготовка к главной встрече - визит в Вашингтон, встреча в Белом доме", - пояснил Елисеев.

Он также добавил, что по итогам визитов Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин "видим, что чуда не случилось. Риторика и позиция нового президента и команды не изменилась. И это очень хорошо. Преемственность сохраняется, с точки зрения жесткого противодействия агрессору и о необходимости освобождения заложников, относительно нежелания украинской стороны отвержения идеи налаживания прямого диалога с российскими сторонниками в ОРДЛО. Это все очень хорошо", - резюмировал Елисеев.

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Париж, Берлин, Президент Украины, Константин Елисеев, Владимир Зеленский.
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