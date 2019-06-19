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Столтенберг приветствует итоги работы следователей по МН17

Столтенберг приветствует итоги работы следователей по МН17
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Йенс Столтенберг назвал объявление имен первых подозреваемых в сбитии самолета MH17 важной вехой в раскрытии правды.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал объявление имен первых подозреваемых в сбитии малайзийского самолета рейса MH17 важной вехой в раскрытии правды.

Об этом говорится в заявлении Столтенберга на сайте Альянса.

”Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы, что четверо подозреваемых будут преследоваться в судебном порядке за преступления, связанные с сбитием самолета Малайзийских Авиалиний рейса MH17 в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях с целью раскрытия всей правды и обеспечения совершения правосудия за убийство 298 человек из 17 стран”, - заявил Столтенберг.

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”Я имею полное доверие к независимости и профессионализму расследования и правовой системы Нидерландов. Как четко заявили в Организации Объединенных Наций, все страны должны взаимодействовать для установления правды, справедливости и ответственности”, - сообщил генеральный секретарь Альянса.

Как сообщалось, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель Международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского ”Боинга” в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым ”министром обороны ДНР”, российский генерал Сергей Дубинский (позывной ”Хмурый”), который руководил ”разведкой ДНР”, Олег Пулатов (позывной ”Гюрза”), который в 2014 году был ”председателем 2-го отдела ГРУ ДНР”, а также Леонид Харченко (позывной ”Крот”), который был главарем ”разведывательного батальона” боевиков.

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НАТО, РФ, Донбасс, Йенс Столтенберг, Альянс, МН17.
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