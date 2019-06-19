В Лондоне призывают Москву к сотрудничеству по MH17

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию сотрудничать со следствием после того, как были названы четверо подозреваемых в катастрофе самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний, и заявил о поддержке следственного процесса и работы Совместной следственной группы (JIT).
"Министр иностранных дел призвал Россию в полной мере сотрудничать со следователями после объявления Совместной следственной группой по расследованию катастрофы рейса MH17 и прокурором Нидерландов о выдвижении обвинений четырем подозреваемым в убийстве 298 человек и сбитом самолете рейса MH17 над восточной Украины, территорией, которая на тот момент находилась под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.
Он отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации принять государственную ответственность за сбитый самолет, а также оказывает поддержку следственному процессу и полностью доверяет Совместной следственной группе (JIT) и голландской системе уголовной юстиции.
По словам Ханта, сегодня "мы стали свидетелями важного шага навстречу ответственности, которую должны нести виновные в этой трагедии", в которой погибли и д6есять британцев.
"Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество едино в противодействии безнаказанности лиц, ответственных за ужасное убийство 298 невинных людей", - подытожил министр.