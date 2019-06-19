В Лондоне призывают Москву к сотрудничеству по MH17

Новости мира: Глава МИД Великобритании призвал РФ сотрудничать со следствием после промежуточных итогов расследования Совместной следственной группы по МН17.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию сотрудничать со следствием после того, как были названы четверо подозреваемых в катастрофе самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний, и заявил о поддержке следственного процесса и работы Совместной следственной группы (JIT).

"Министр иностранных дел призвал Россию в полной мере сотрудничать со следователями после объявления Совместной следственной группой по расследованию катастрофы рейса MH17 и прокурором Нидерландов о выдвижении обвинений четырем подозреваемым в убийстве 298 человек и сбитом самолете рейса MH17 над восточной Украины, территорией, которая на тот момент находилась под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.

Он отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации принять государственную ответственность за сбитый самолет, а также оказывает поддержку следственному процессу и полностью доверяет Совместной следственной группе (JIT) и голландской системе уголовной юстиции.

По словам Ханта, сегодня "мы стали свидетелями важного шага навстречу ответственности, которую должны нести виновные в этой трагедии", в которой погибли и д6есять британцев.

"Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество едино в противодействии безнаказанности лиц, ответственных за ужасное убийство 298 невинных людей", - подытожил министр.