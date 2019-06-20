На севере Молдовы обрушилась часть 9-ти этажного жилого дома (Видео)

На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает "Европейская правда". Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей. "Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - написал Додон. Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20. За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей. Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее. "Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент", - сообщила она.