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Четверг, 20.06.2019

На севере Молдовы обрушилась часть 9-ти этажного жилого дома (Видео)

На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает "Европейская правда". Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей. "Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - написал Додон.  Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20. За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей. Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее. "Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент", - сообщила она.
Европейская правда
Фото: Скриншот
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Молдова, Видео, Жилой дом, Рухнул, В Атаках обрушился 9-этажный дом, 9-этажный дом обрушился.
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