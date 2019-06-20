Тысячи людей вышли на протесты в Грузии из-за российского депутата

Новости мира: Жители Тбилиси протестуют у здания парламента Грузии из-за действий российской делегации.

В Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

Сегодня в Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергеем Гаврилов, открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента.

Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.

После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну.

Российская делегация в сопровождении усиленной охраны уже вылетела из Грузии.

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.

Некоторые партии уже заявили, что намерены присоединиться к протесту и будут требовать досрочных выборов. Сообщается, что акции протеста также проходят в других городах.