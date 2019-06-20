Скачать
Четверг, 20.06.2019
Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть
Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской

Норвежский остров отказывается от времени

Норвежский остров отказывается от времени
21:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Северные города Норвегии хотят отказаться от концепции времени, чтобы без ограничений "подстричь газон в 4:00 утра".

На норвежском острове Соммарьой, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хотят избавиться от концепции времени. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Граждане острова к северу от Полярного круга утверждают, что обычные рабочие часы не должны применяться к ним, поскольку они не чувствуют времени, как большинство людей мира.

"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться", - сказал местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании "Зона, свободная от времени" (Time-Free Zone campaign).

По его словам, отмена времени только формализует то, что уже происходит. Отмечается, что Хвединг уже передал норвежской власти заявление с подписями других островитян.

"Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - отметил Хвединг.

Кампания по отмене времени привлекла международное внимание после того, как Хвединг публично передал петицию местному депутату Кента Гудмундсену в июне, чтобы обсудить практические аспекты и проблемы ее реализации в будущем.

С тех пор другие северные города, включая Финнмарк и Нурланн также поддержали эту идею.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Норвегия, Остров, Время, Соммарьой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
04 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
05 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КС официально подтвердил конституционность роспуска Рады
КС подтвердил конституционность роспуска Рады
Вместо АП будет создан Офис Президента
Вместо АП будет создан Офис Президента
ЕС продлил &quot;крымские санкции&quot; против РФ: подробности ограничений
ЕС продлил "крымские санкции" против РФ
День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь