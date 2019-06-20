Норвежский остров отказывается от времени

Новости мира: Северные города Норвегии хотят отказаться от концепции времени, чтобы без ограничений "подстричь газон в 4:00 утра".

На норвежском острове Соммарьой, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хотят избавиться от концепции времени. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Граждане острова к северу от Полярного круга утверждают, что обычные рабочие часы не должны применяться к ним, поскольку они не чувствуют времени, как большинство людей мира.

"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться", - сказал местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании "Зона, свободная от времени" (Time-Free Zone campaign).

По его словам, отмена времени только формализует то, что уже происходит. Отмечается, что Хвединг уже передал норвежской власти заявление с подписями других островитян.

"Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - отметил Хвединг.

Кампания по отмене времени привлекла международное внимание после того, как Хвединг публично передал петицию местному депутату Кента Гудмундсену в июне, чтобы обсудить практические аспекты и проблемы ее реализации в будущем.

С тех пор другие северные города, включая Финнмарк и Нурланн также поддержали эту идею.