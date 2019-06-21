Скачать
Пятница, 21.06.2019
Трамп созывает членов Конгресса на фоне эскалации со стороны Ирана
Трамп созывает членов Конгресса на фоне эскалации со стороны Ирана
Порошенко приветствовал продление санкций против РФ
Порошенко приветствовал продление санкций против РФ
Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt
Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской

Российская делегация спешно покинула Грузию из-за протестов

Российская делегация спешно покинула Грузию из-за протестов
00:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Российская делегация спешно покинула Грузию.

Российские депутаты Сергей Гаврилов и другие, принимавшие участие в сессии Межпарламентской православной ассамблее в Тбилиси, уже покинули Грузию,  сообщает "Грузия-Online".

Так, российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Отмечается, что недовольство общественности вызвал тот факт, что Гаврилов, в качестве ведущего сессии, устроился в кресло председателя парламента Грузии.

Тысячи людей вышли на протесты в Грузии из-за российского депутата

Сообщается, что в настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Протесты, РФ, Делегация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
04 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
05 Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть
Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть
Украина в ЕС приветствует продление &quot;крымских санкций&quot;
Украина в ЕС приветствует продление "крымских санкций"
В СБУ рассказали причину обысков в Минздраве
В СБУ рассказали причину обысков в Минздраве
Малышу Евы Лонгории годик: трогательное поздравление от мамы
Малышу Евы Лонгории годик: трогательное поздравление от мамы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь