Российская делегация спешно покинула Грузию из-за протестов

Новости мира: Российская делегация спешно покинула Грузию.

Российские депутаты Сергей Гаврилов и другие, принимавшие участие в сессии Межпарламентской православной ассамблее в Тбилиси, уже покинули Грузию, сообщает "Грузия-Online".

Так, российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Отмечается, что недовольство общественности вызвал тот факт, что Гаврилов, в качестве ведущего сессии, устроился в кресло председателя парламента Грузии.

Сообщается, что в настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны.