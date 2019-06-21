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"Русофобская провокация": В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси

"Русофобская провокация": В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси
13:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Кремле назвали ”русофобской провокацией” протесты в Грузии.

В Кремле назвали "русофобской провокацией" протесты, вызванные визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, коммунистом Сергеем Гавриловым.

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России, был вопрос их непосредственной личной безопасности и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения" - считает Песков.

"Подобные проявления русофобии также вызывают обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия – страна, которую регулярно посещает большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный", - подчеркнул он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу. "Россия наш враг и оккупант. Ее "пятая колонна" может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое проверенное оружие" - подчеркнула она.

По ее словам, поощряют внутреннее противостояние и подталкивают к антигосударственным действиям те, кто поддерживает российскую политику. "Теперь посмотрим, кто пытается превратить любую проблему в дестабилизирующий фактор", - добавила президент.

Как сообщалось ранее, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и остальные российские делегаты улетели из Грузии.

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Власти отказались выполнить требования протестующих, и участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице крыльца парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты.

После нескольких часов столкновений полиция Грузии завершила операцию по разгону акции протеста.

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Россия, Грузия, Протесты, Тбилиси.
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