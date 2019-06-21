Туск: Сделка по Brexit не является предметом для повторных переговоров

Новости мира: ЕС не намерен пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit.

В ЕС не считают возможным вести с Великобританией повторные переговоры о соглашении по Brexit, отметил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - Ред.) не является предметом для повторных переговоров", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

В то же время он уточнил, что в ЕС открыты к переговорам относительно декларации по поводу будущих отношений между Брюсселем и Лондоном.

"Мы (на саммите - Ред.) согласились на единый подход 27 стран ЕС (в отношении Brexit - Ред.). Мы намерены работать вместе со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и установить как можно более близкие отношения с Соединенным Королевством", - уточнил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.