Украина в ПАСЕ: Резолюция о возвращении РФ может побудить ее к продолжению преступлений

Новости мира: Постпредство Украины: При принятии резолюции, она даст "зеленый свет" России для продолжения и усиления преступлений

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая может быть принята 24 июня, даст "зеленый свет" России для продолжения и усиления преступлений.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Постоянного представительства Украины при Совете Европы, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

«Двадцать четвертого июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы будет голосовать за резолюцию, которая может строго ограничить способность Ассамблеи применять санкции в ответ на нарушения со стороны государств. Эта резолюция проталкивается для того, чтобы отменить санкции против российской делегации в ПАСЕ, которая была лишена права голоса после того, как Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Если эта резолюция будет принята, она даст "зеленый свет" России для продолжения и усиления преступлений и направит сигнал другим потенциальным нарушителям о том, что такое поведение разрешено», - заявили украинские дипломаты.

Как отметили в Постпредставительстве, непосредственные жертвы российской агрессии в Украине - внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома и нормальную жизнь на востоке страны и в Крыму, заложники, подвергшиеся издевательствам со стороны боевиков под предводительством России, солдаты, которые потеряли свои конечности, воюя с силами вторжения - убеждены в Совете Европы, что только санкции способны сдержать агрессора.

Как сообщал Укринформ, регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, тем самым может усложнить или вообще заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.

Ранее Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне. В то же время решение Комитета министров еще должна утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции относительно РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Однако Россия спекулирует этим вопросом и заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Ныне в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение КМСЕ, которым Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения обязательств, продолжение агрессии против Украины и оккупации Крыма, «противоречивым и позорным». Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что нет оснований для возвращения РФ в Ассамблею.