Меркель о растущем напряжении между США и Ираном: Должно быть политическое решение

Новости мира: Меркель призывает США и Иран к переговорам.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на мирное разрешение кризиса между США и Ираном.

Об этом она заявила в субботу во время религиозного мероприятия в Дортмунде, сообщает пресс-служба главы правительства.

"Я говорю, что должны быть не просто надежда, необходимо проводить очень серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение", - сказала Меркель.

Сама канцлер собирается приложить максимум усилий для поиска именно такого решения.

Она подчеркнула, что эта тема будет поднята на саммите G20 на следующей неделе в Осаке, по крайней мере на двусторонних уровнях.

Ранее в пресс-службе Меркель подчеркивали необходимость тщательного анализа событий в Персидском заливе, которые привели к нынешней эскалации.