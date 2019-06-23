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Жители Стамбула снова выбирают мэра

Жители Стамбула снова выбирают мэра
10:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Стамбуле, в воскресенье, 23 июня, проходят выборы мэра, в них участвуют четыре кандидата.

Результаты майских выборов, на которых победил оппозиционер Экрем Имамоглу, были аннулированы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В Стамбуле в воскресенье, 23 июня, снова проходят выборы мэра. Всего в них участвуют четыре кандидата, однако, согласно опросам, основная борьба развернется между бывшим премьер-министром страны Бинали Йылдырымом, выдвинутым на пост мэра правящей "Партией справедливости и развития" и представителем оппозиционной Народно-республиканской партии Экремом Имамоглу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Имамоглу одержал победу на предыдущих выборах мэра Стамбула в мае этого года, получив почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем Йылдырым. Но правящая "Партия справедливости и развития" опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях.

В Стамбуле в июне пройдут повторные выборы мэра

В результате избирательная комиссия аннулировала результаты голосования и назначила новые выборы. DW указывает, что Стамбул является одним из крупнейших городов мира, в котором проживает 16 миллионов человек (практически каждый пятый житель Турции) и производится треть всего ВВП страны.

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Турция, Стамбул, Голосование, Выборы мэра.
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