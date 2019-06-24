Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами
Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

В Праге много людей требовали отставки премьера Бабиша

В Праге много людей требовали отставки премьера Бабиша
07:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Андрея Бабиша уйти с поста премьер-министра.

В столице Чехии Праге в воскресенье, 23 июня, прошла самая массовая за последнее время акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша. В ней принимали участие около 250 тысяч человек.

Масштабную акцию протеста было решено провести в пражском парке Летна. Согласно замыслу организаторов, протест должен стать наиболее массовым с 1989 года. Организаторы ожидали до 350 тысяч человек.

В митинге принимали участие жители всей страны, которые специально приехали в Прагу из отдаленных районов. Билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели.

Место проведения акции было также выбрано не случайно - именно в парке Летна в 1989 году прошли самые массовые за всю историю страны антикоммунистические акции, одна из которых собрала около миллиона человек.

Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Бабиша уйти с поста премьер-министра. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского союза, которые выплачивались его бывшим компаниям.

Организатор протестных акций - группа студентов "Миллион моментов за демократию". Бывший коммунист Андрей Бабиш - на втором месте в списке богачей Чехии. Все обвинения в мошенничестве с субсидиями ЕС он отвергает.

Бабиш пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе евроскептицизма и антикоррупционных обещаний. Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.

4 июня на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки Бабиша и министра юстиции Марии Бенешов, а также обеспечения независимости судебной власти. Тогда, по данным организаторов, на акцию протеста вышли почти 120 тысяч демонстрантов.

В ноябре 2018 года нижняя палата парламента Чехии пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение в аннексированный Российской Федерацией Крым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Отставка, Премьер-министр, Петиция, Андрей Бабиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
03 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
04 Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь