В Праге много людей требовали отставки премьера Бабиша

Новости мира: Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Андрея Бабиша уйти с поста премьер-министра.

В столице Чехии Праге в воскресенье, 23 июня, прошла самая массовая за последнее время акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша. В ней принимали участие около 250 тысяч человек.

Масштабную акцию протеста было решено провести в пражском парке Летна. Согласно замыслу организаторов, протест должен стать наиболее массовым с 1989 года. Организаторы ожидали до 350 тысяч человек.

В митинге принимали участие жители всей страны, которые специально приехали в Прагу из отдаленных районов. Билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели.

Место проведения акции было также выбрано не случайно - именно в парке Летна в 1989 году прошли самые массовые за всю историю страны антикоммунистические акции, одна из которых собрала около миллиона человек.

Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Бабиша уйти с поста премьер-министра. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского союза, которые выплачивались его бывшим компаниям.

Организатор протестных акций - группа студентов "Миллион моментов за демократию". Бывший коммунист Андрей Бабиш - на втором месте в списке богачей Чехии. Все обвинения в мошенничестве с субсидиями ЕС он отвергает.

Бабиш пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе евроскептицизма и антикоррупционных обещаний. Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.

4 июня на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки Бабиша и министра юстиции Марии Бенешов, а также обеспечения независимости судебной власти. Тогда, по данным организаторов, на акцию протеста вышли почти 120 тысяч демонстрантов.

В ноябре 2018 года нижняя палата парламента Чехии пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение в аннексированный Российской Федерацией Крым.