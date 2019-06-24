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Митинг в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Грузии завершен без эксцессов

Митинг в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Грузии завершен без эксцессов
03:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Участники акции в ходе шествия несли большой плакат с надписью "Гахария, уходи!".

Очередной митинг в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария завершился в воскресенье шествием к зданию правительственной администрации.

Еще до начала шествия его организаторы заявили, что данная акция будет нести исключительно мирный характер.

Организаторы также сообщили, что вечером в понедельник митинг перед парламентом возобновится, а до этого, по их словам, будет организована акция с участием автомобилей, в частности, автоколонна от площади Республики проедет к зданию МВД. Они призвали водителей, которые поддерживают требование отставки главы МВД, присоединиться к этому маршу.

Выступавшие на митинге заявляли, что акция проходит без политиков и это протест обычных граждан. При этом там периодически выступали члены оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД, основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили) и "Европейская Грузия", состоящая из бывших членов ЕНД, основавших свою партию. На акции также присутствовала супруга Саакашвили Сандра Рулофс.

В своих выступлениях участники митинга критиковали нынешние власти и делали антироссийские заявления.

На данный момент на перед зданием грузинского парламента остались лишь трое участников протеста, которые, по заявлению организаторов митинга, объявили голодовку и останутся на месте.

В эти минуты в Тбилиси пошел сильный дождь.

В Грузии в последние дни проходят многотысячные акции протеста. Беспорядки начались в минувший четверг, 20 июня, после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Во время выступления он говорил на русском языке, что также возмутило оппозицию в стране.

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Митинг, Грузия, МВД, Тбилиси, Георгия Гахарий.
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