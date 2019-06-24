Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Новости мира: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Экрема Имамоглу, который по неофициальным итогам победил на выборах мэра Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Экрема Имамоглу, победившего на выборах мэра крупнейшего города страны. Об этом сообщает Анадолу.

"Желаю, чтобы результаты повторных выборов мэра пошли во благо нашего Стамбула. Сегодня мы еще раз стали свидетелями проявления национальной воли. Поздравляю Экрема Имамоглу, который согласно неофициальным итогам победил на выборах", - написал Эрдоган в Twitter.

По его словам, Турция "продолжит движение к целям 2023 года, опираясь на принципы демократии, верховенства права, единства и солидарности".

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 23 июня 2019 г.

Как отмечается, Эрдоган также подчеркнул, что правительство Турции в соответствии с национальными интересами продолжит тщательную работу над решением внутренних и внешних вопросов. По итогам подсчета 99,37% бюллетеней, Имамоглу набирает 54,03% голосов. Провластного кандидата Бинали Йылдырыма поддержали 45,09% избирателей.