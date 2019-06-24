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В Германии из-за взрыва бомбы времен Второй мировой появился кратер посреди поля

В Германии из-за взрыва бомбы времен Второй мировой появился кратер посреди поля
16:03 Сегодня Телеграф

Новости мира: В центральной Германии вероятно в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны в поле появился кратер диаметром 10 метров и глубиной 4 метра.

Появление кратера диаметром 10 метров и глубиной 4 метра в поле в центральной Германии, вероятно, вызвала бомба времен Второй мировой войны, взорвавшаяся посреди ночи. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция заявила в понедельник, что кратер обнаружили в воскресенье днем неподалеку от Лимбурга и не было никаких признаков того, что это произошло в результате работы сельскохозяйственной техники или других машин.

Местные сообщили, что слышали громкий взрыв и почувствовали вибрации утром в воскресенье.Никто не пострадал. 

Полиция заявила, что форма кратера, кроме других факторов, дала специалистам по обезвреживанию взрывчатых веществ возможность подтвердить, что это была бомба.

Спустя более 70 лет после окончания войны неразорвавшиеся бомбы до сих пор часто встречаются в Германии. 

Ранее сообщалось, что около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан. Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу. Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке обнаружили спасатели. После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.

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Все по теме:

Германия, Глубина, Диаметр, Взрыв бомбы, Времен Второй мировой войны, Кратер в поле.
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